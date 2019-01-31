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СНГ 31.01.2019 12:43

ФСБ перекрыла в Самарской области контрабандный канал поставок оружия из стран ЕС

Сотрудники УФСБ по Самарской области совместно с подразделениями Центрального аппарата ФСБ России пресекли деятельность ОПГ, которая причастна к организации контрабандного канала доставки огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства в Российскую Федерацию из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

"29 января в ходе "проверочной закупки" оперативные сотрудники, выступающие в качестве покупателей, при сбыте огнестрельного оружия с поличным задержали активных участники ОПГ", - говорится в сообщении.

В результате обысков по местам регистрации задержанных сотрудники ФСБ изъяли огнестрельное оружие, боевые гранаты, самодельные глушители и около 10 тыс. патронов.

В том числе, изъяты 12 гладкоствольных ружей, автомат Калашникова, три пистолета ПМ, два пистолета ТТ, пистолет "Вальтер", "Наган", девять нарезных карабинов, пистолеты "Глок-19" и АПС (автоматический пистолет Стечкина).

"Кроме того, сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия, организованную в частном доме в Самарской области", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что дальнейшие мероприятия и следственные действия правоохранителей направлены на документирование конкретных эпизодов противоправной деятельности участников ОПГ и формирование доказательственной базы по возбужденным уголовным делам.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ФСБ по Самарской области, "на время проведения следственных мероприятий количество задержанных участников ОПГ не разглашается".

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Тэги: РОССИЯ, САМАРА, ОПГ, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]