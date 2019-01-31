Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9555 RUR   0.026 GBR   2.2313 TRY   0.3255

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.23 0.92 Brent 61.65 0.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 2 Фев 3 Фев

Транспорт и связь 31.01.2019 11:00

Стоимость «стандартного» билета на поезд Баку-Гянджа с 4 февраля снизится на 33%, рейсы станут ежедневными - АЖД

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 4 февраля 2019 года снижают стоимость проезда в скоростном пассажирском поезде Баку-Гянджа на 33,3% - до 10 манатов, говорится в сообщении общества.

«АЖД вносят изменения в график движения поезда Баку-Гянджа-Баку и в тарифы на проезд, которые вступят в силу 4 февраля 2019 года. Согласно новшествам, в вагонах класса «стандарт» стоимость проезда будет снижена с 15 манатов до 10. Тарифы на проезд в вагонах первого и бизнес-класса останутся без изменений (50 манатов и 100 манатов соответственно –ИФ)», - отмечается в информации.

По данным АЖД, в вагонах класса «стандарт» будет прекращена выдача бесплатных завтраков и прохладительных напитков. Пассажиры смогут по собственному желанию воспользоваться установленными в поезде платными торговыми автоматами. В вагонах первого класса и бизнес-класса порядок питания и выдачи прохладительных напитков в останется без изменений.

Что касается графика движения, то с 4 февраля рейсы, выполняемые скоростным поездом Баку-Гянджа-Баку в настоящее время через день, будут осуществляться ежедневно. В соответствии с новым расписанием, поезд будет отправляться из Баку в Гянджу ежедневно в 8:45 и в тот же день в 17:00 отбывать из Гянджи обратно в Баку. Время поезда в пути будет сокращено и составит 4 часа 15 минут.

«Введение этих изменений обусловлено результатами опросов, проведенных с целью привлечения большего числа пассажиров на поезд Баку-Гянджа-Баку, и стремлением добиться удовлетворения от оказываемых АЖД услугами», - указывается в информации.

Как сообщалось, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запустили скоростной поезд Баку-Гянджа. Состав из 4 вагонов включает в общей сложности 367 мест - 9 мест для первого класса, 62- для бизнес-класса и 296 стандартных.

Скорость электропоездов в направлении Баку-Гянджа составляет 100-140 км/ч.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖЕЛДОРОГА, ПРОЕЗД, ИЗМЕНЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]