Стоимость «стандартного» билета на поезд Баку-Гянджа с 4 февраля снизится на 33%, рейсы станут ежедневными - АЖД

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 4 февраля 2019 года снижают стоимость проезда в скоростном пассажирском поезде Баку-Гянджа на 33,3% - до 10 манатов, говорится в сообщении общества.
«АЖД вносят изменения в график движения поезда Баку-Гянджа-Баку и в тарифы на проезд, которые вступят в силу 4 февраля 2019 года. Согласно новшествам, в вагонах класса «стандарт» стоимость проезда будет снижена с 15 манатов до 10. Тарифы на проезд в вагонах первого и бизнес-класса останутся без изменений (50 манатов и 100 манатов соответственно –ИФ)», - отмечается в информации.
По данным АЖД, в вагонах класса «стандарт» будет прекращена выдача бесплатных завтраков и прохладительных напитков. Пассажиры смогут по собственному желанию воспользоваться установленными в поезде платными торговыми автоматами. В вагонах первого класса и бизнес-класса порядок питания и выдачи прохладительных напитков в останется без изменений.
Что касается графика движения, то с 4 февраля рейсы, выполняемые скоростным поездом Баку-Гянджа-Баку в настоящее время через день, будут осуществляться ежедневно. В соответствии с новым расписанием, поезд будет отправляться из Баку в Гянджу ежедневно в 8:45 и в тот же день в 17:00 отбывать из Гянджи обратно в Баку. Время поезда в пути будет сокращено и составит 4 часа 15 минут.
«Введение этих изменений обусловлено результатами опросов, проведенных с целью привлечения большего числа пассажиров на поезд Баку-Гянджа-Баку, и стремлением добиться удовлетворения от оказываемых АЖД услугами», - указывается в информации.
Как сообщалось, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запустили скоростной поезд Баку-Гянджа. Состав из 4 вагонов включает в общей сложности 367 мест - 9 мест для первого класса, 62- для бизнес-класса и 296 стандартных.
Скорость электропоездов в направлении Баку-Гянджа составляет 100-140 км/ч.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»