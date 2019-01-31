В Новороссийске штормовое предупреждение, отгрузка нефти идет по фактической погоде

В Новороссийске штормовое предупреждение вновь объявлено в 6:10 утра, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.

"Ветер 12 м/с с дальнейшим усилением до 18 м/с. Отгрузка пока идет по фактической погоде. На причалах наливаются позиции 140 тыс. тонн и 80 тыс. тонн нефти. На рейде остаются три танкера Aframax (позиции конца января - суммарно 240 тыс. тонн) под нефть и три под дизель - Seawaymax (суммарно 90 тыс. тонн)", - уточнил он. По предварительным итогам за месяц отгружено 2,18 млн тонн нефти и 370 тыс. тонн ДТ.

"В Козьмино начался шторм в 3:30 (мск). К этому времени последняя позиция месяца уже была налита и отшвартована за счет ранней постановки", - добавил собеседник. В итоге за месяц на Тихом океане отгружено 2,74 млн тонн.

На Балтике погода рабочая. В Приморске, по предварительным итогам, отгружено за месяц 3,4 млн тонн нефти и 1,48 млн тонн дизтоплива, а в Усть-Луге - 2,2 млн тонн нефти. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут штатно.