Российский источник сообщил о планах поставки Армении партии истребителей

Россия и Армения заключили контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в четверг военно-дипломатический источник.

"Армения получит партию Су-30СМ", - сказал собеседник агентства, не став уточнять срок поставки и количество самолетов.

В ФСВТС России "Интерфаксу" не стали комментировать эту информацию.

В Минобороны Армении "Интерфаксу" заявили, что рассчитывают на получение Су-30СМ.

"В этом направлении мы работаем", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он не стал конкретизировать, на каком этапе находится этот процесс.

В начале декабря министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о заинтересованности Еревана в скорейшем приобретении российских Су-30СМ.

"Мы стараемся, чтобы это было очень быстро. Сколько (истребителей будет закуплено - "ИФ"), я вам сейчас сказать не могу", - сказал Д.Тоноян журналистам.

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Он предназначен для решения следующих задач: уничтожение воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях при применении активных и пассивных помех; уничтожение наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления.

Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".

ПАО "Корпорация "Иркут" определено головным исполнителем государственного оборонного заказа на самолеты Су-30СМ.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.