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СНГ 31.01.2019 12:31

Почти три четверти украинцев намерены прийти на президентские выборы - опрос

74% граждан Украины намерены принять участие в предстоящих президентских выборах, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (International Republican Institute, IRI).

"В целом 74% респондентов намерены принять участие в голосовании на президентских выборах; из них 32% намерены сделать это "однозначно", а 42% - "скорее" будут голосовать", - сказано в сообщении на сайте Международного республиканского института.

Интерес к голосованию самый высокий в Западной и Центральной Украине, наименьший - в Восточной и Южной Украине. Молодые люди наименее заинтересованы в голосовании - только 26% из них заявили, что "однозначно" проголосуют по сравнению с 37% опрошенных в возрасте от 51 года и старше.

"Анализ приоритетов избирателей по состоянию на декабрь 2018 года указывает на то, что украинцы стремятся принять участие в выборах и обращают внимание на основные вызовы, которые стоят перед страной", - прокомментировал региональный директор IRI в Евразии Стивен Никс.

По его словам, с учетом текущих рейтингов результатов голосования отдельных кандидатов, маловероятно, что какой-либо кандидат получит необходимые 50% голосов плюс для победы в первом туре. "Хотя опрос содержит прогнозируемые результаты в случае повторного голосования, ситуация продолжает резко меняться еженедельно, и мы должны ожидать дальнейших изменений в избирательной среде в ближайшие месяцы", - считает С.Никс.

Для 39% респондентов прекращение войны в Донбассе является приоритетным фактором при выборе кандидата. Следующими факторами является борьба с коррупцией (16%), улучшение состояния экономики (11%), а также решение вопроса коммунальных платежей, коммунальных услуг и тарифов (10%). Вопрос войны в Донбассе стал определяющим для отбора кандидатов во всех возрастных группах, в то время как борьба с коррупцией и тарифы более важны для украинцев среднего и старшего возраста.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 13 по 27 декабря 2018 года методом личного интервью на дому у респондентов по случайной выборке, включавшей 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Коэффициент охвата составил 62,7%, статистическая погрешность не превышает 2%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


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