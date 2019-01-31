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Дальнее зарубежье 31.01.2019 13:04

ФРГ, Франция и Великобритания запускают собственный механизм расчетов с Ираном - СМИ

Правительство ФРГ вместе с Францией и Великобританией создали механизм расчетов с Ираном в обход антииранских санкций США, сообщает в четверг германский телеканал NDR.

NDR напоминает, что цель механизма, получившего название INSTEX состоит в том, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По данным NDR, INSTEX будет представлен в виде частной компании со штаб-квартирой во Франции и управляющим - представителем ФРГ.

В наблюдательном совете компании также будет присутствовать представитель Великобритании. В то же время другие страны ЕС при желании смогут присоединиться к INSTEX.

Однако, отмечает NDR, потребуются еще недели прежде, чем INSTEX сможет заработать.

Но, уточняет NDR, при этом в Берлине отказались игнорировать другие аспекты иранской политики. Так, в МИД ФРГ в этом контексте упомянули действия Тегерана в ближневосточном регионе, разведывательную деятельность Ирана в Европе и ситуацию с правами человека в Иране, добавляет телеканал.

В конце сентября прошлого года ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном в условиях возобновления американских санкций против Ирана.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как СВПД, после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

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Тэги: ФРГ, ИРАН, РАСЧЕТЫ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]