ФРГ, Франция и Великобритания запускают собственный механизм расчетов с Ираном - СМИ

Правительство ФРГ вместе с Францией и Великобританией создали механизм расчетов с Ираном в обход антииранских санкций США, сообщает в четверг германский телеканал NDR.
NDR напоминает, что цель механизма, получившего название INSTEX состоит в том, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
По данным NDR, INSTEX будет представлен в виде частной компании со штаб-квартирой во Франции и управляющим - представителем ФРГ.
В наблюдательном совете компании также будет присутствовать представитель Великобритании. В то же время другие страны ЕС при желании смогут присоединиться к INSTEX.
Однако, отмечает NDR, потребуются еще недели прежде, чем INSTEX сможет заработать.
Но, уточняет NDR, при этом в Берлине отказались игнорировать другие аспекты иранской политики. Так, в МИД ФРГ в этом контексте упомянули действия Тегерана в ближневосточном регионе, разведывательную деятельность Ирана в Европе и ситуацию с правами человека в Иране, добавляет телеканал.
В конце сентября прошлого года ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном в условиях возобновления американских санкций против Ирана.
Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как СВПД, после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»