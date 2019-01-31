Премии СК Qala Hayat Sigorta за 2018г составили около 16 млн манатов, выплаты превысили 12 млн манатов

Премии азербайджанской страховой компании "Qala Hayat Sigorta" за 2018 год составили 15 млн 897 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«По оперативным данным, за 2018 год премии составили 15 млн 897 тыс. манатов. В целом портфель компании диверсифицирован, продажи обязательного страхования от несчастных случаев выросли на 12,6%, страхования жизни – до 10%», - отметили в компании.
Выплаты СК за отчетный период составили 12 млн 349,2 тыс. манатов.
Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 12 млн 870 тыс. манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»