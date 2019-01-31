Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9555 RUR   0.026 GBR   2.2313 TRY   0.3255

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.23 0.92 Brent 61.65 0.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 2 Фев 3 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2019 13:26

Бельгия поддерживает СВПД и желает его реализации - министр

Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что следует продолжать реализовывать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Со стороны ЕС, мы считаем, что надо продолжать воплощать это соглашение по иранскому атому, чтобы избежать ядерного распространения. Это главная цель данного соглашения", - сказал Д.Рейндерс журналистам в четверг в Бухаресте по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС.

По его словам, на этом направлении Евросоюз также продолжит работать с США, потому что стороны разделяют намерение "бороться против баллистических ракет и регионального влияния Ирана в целой серии конфликтов". Он назвал Йемен, Ирак, Сирию и указал на иранское влияние в Ливане.

"Главное - показать нашими американским коллегам, что мы идем в том же направлении по целому ряду проблем, таких как баллистические ракеты или региональное влияние. Но по ядерному соглашению, действительно, у нас есть явные разногласия. Надеюсь, мы сможем найти решение и в этом вопросе", - отметил бельгийский министр.

"Но нужно принимать во внимание, что, в конечном счете, решать будут предприятия, хотят ли они или нет продолжать работать в Иране. Это они будут принимать решение, что им делать, зная риски американских санкций", - пояснил Д.Рейндерс.

Он добавил, что Бельгия поддерживает логику СВПД и желает его реализации, но отдает себе отчет, что это очень сложный вопрос для многих предприятий, так как в прошлом уже имеется опыт американских санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИРАН, СВПД, МНЕНИЕ


Похожие новости


Зариф прибыл в Брюссель для встречи с Могерини, главами МИД Британии, ФРГ и Франции В ЕС обеспокоены судьбой приговоренного в Иране к смерти преподавателя европейских университетов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]