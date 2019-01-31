Бельгия поддерживает СВПД и желает его реализации - министр

Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что следует продолжать реализовывать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Со стороны ЕС, мы считаем, что надо продолжать воплощать это соглашение по иранскому атому, чтобы избежать ядерного распространения. Это главная цель данного соглашения", - сказал Д.Рейндерс журналистам в четверг в Бухаресте по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС.

По его словам, на этом направлении Евросоюз также продолжит работать с США, потому что стороны разделяют намерение "бороться против баллистических ракет и регионального влияния Ирана в целой серии конфликтов". Он назвал Йемен, Ирак, Сирию и указал на иранское влияние в Ливане.

"Главное - показать нашими американским коллегам, что мы идем в том же направлении по целому ряду проблем, таких как баллистические ракеты или региональное влияние. Но по ядерному соглашению, действительно, у нас есть явные разногласия. Надеюсь, мы сможем найти решение и в этом вопросе", - отметил бельгийский министр.

"Но нужно принимать во внимание, что, в конечном счете, решать будут предприятия, хотят ли они или нет продолжать работать в Иране. Это они будут принимать решение, что им делать, зная риски американских санкций", - пояснил Д.Рейндерс.

Он добавил, что Бельгия поддерживает логику СВПД и желает его реализации, но отдает себе отчет, что это очень сложный вопрос для многих предприятий, так как в прошлом уже имеется опыт американских санкций.