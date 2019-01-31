Багдад стремится к хорошим отношениям и с Тегераном, и с Вашингтоном - МИД Ирака

Багдад рассчитывает на сохранение дружеских отношений как с Ираном, так и США, и не видит в этом противоречий, заявил глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким.

"Мы дружим и с нашим соседом Ираном, и с США, и никаких конфликтов нет в этой нашей дружбе", - сказал Мухаммад Али аль-Хаким на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в Москве.

По словам иракского министра, для Багдада очень важно сохранять дружеские отношения с обеими странами.

"Для нас это очень важно, потому что у Ирака с Ираном древние исторические отношения. Также у нас дружеские отношения и с США, и мы хотим, чтобы эти отношения оставались дружественными", - отметил министр.