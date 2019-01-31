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Дальнее зарубежье 31.01.2019 13:45

Багдад стремится к хорошим отношениям и с Тегераном, и с Вашингтоном - МИД Ирака

Багдад рассчитывает на сохранение дружеских отношений как с Ираном, так и США, и не видит в этом противоречий, заявил глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким.

"Мы дружим и с нашим соседом Ираном, и с США, и никаких конфликтов нет в этой нашей дружбе", - сказал Мухаммад Али аль-Хаким на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в Москве.

По словам иракского министра, для Багдада очень важно сохранять дружеские отношения с обеими странами.

"Для нас это очень важно, потому что у Ирака с Ираном древние исторические отношения. Также у нас дружеские отношения и с США, и мы хотим, чтобы эти отношения оставались дружественными", - отметил министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ИРАН, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]