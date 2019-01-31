Лукашенко договорился с Путиным о встрече в ближайшее время - пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным состояние двустороннего сотрудничества и договорился о встрече в ближайшее время.
"Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года", - сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.
Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. "В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы", - отмечается в сообщении.
Тема компенсации за налоговый маневр стала ключевой на двух встречах А.Лукашенко с В.Путиным 25 и 29 декабря.
А.Лукашенко прокомментировал итоги этих переговоров 10 января и поручил правительству страны компенсировать издержки от налогового маневра в РФ по другим направлениям сотрудничества с Россией.
Белорусский президент сказал также, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении". Тогда же белорусская сторона официально назначила своего представителя в белорусско-российскую рабочую группу, которая будет заниматься вопросами интеграции и разрешением спорных вопросов. От Минска группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»