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Бизнес и законодательство 31.01.2019 13:05

Planet Industry srls рассчитывает создать в Азербайджане совместное кожевенное предприятие

Итальянская компания «Planet Industry srls» планирует создать совместное предприятие в Азербайджане по производству и переработки кожи.

«Planet Industry srls, действующая в сфере производства и переработки кожи, заинтересована в деятельности в Азербайджане. В связи с этим компания ищет азербайджанских партнеров, действующих в этой сфере, для создания совместного предприятия», - отмечается в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Planet Industry srls действует в различных сферах, включая горную промышленность, строительное оборудование, сельское хозяйство, кожевенную и обувную.

Компания развивает сотрудничество для промышленного развития в различных странах Центральной Африки, Персидского залива, Азии, оказывающих поддержку в производстве и экспорте готовой продукции.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, СП, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]