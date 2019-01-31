Planet Industry srls рассчитывает создать в Азербайджане совместное кожевенное предприятие

Итальянская компания «Planet Industry srls» планирует создать совместное предприятие в Азербайджане по производству и переработки кожи.
«Planet Industry srls, действующая в сфере производства и переработки кожи, заинтересована в деятельности в Азербайджане. В связи с этим компания ищет азербайджанских партнеров, действующих в этой сфере, для создания совместного предприятия», - отмечается в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Planet Industry srls действует в различных сферах, включая горную промышленность, строительное оборудование, сельское хозяйство, кожевенную и обувную.
Компания развивает сотрудничество для промышленного развития в различных странах Центральной Африки, Персидского залива, Азии, оказывающих поддержку в производстве и экспорте готовой продукции.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»