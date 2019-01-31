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Дальнее зарубежье 31.01.2019 14:17

Индия планирует закупить дополнительную партию из 18 российских истребителей Су-30МКИ

Индия собирается подписать с "Рособоронэкспортом" контракт на поставку 18 машинокомплектов многоцелевых истребителей Су-30МКИ, сообщило издание Business Standard.

Контракт, который оценивается в более чем 800 млн. долл., позволит нарастить авиапарк истребителей Су-30МКИ, поставляемых ВВС Индии, до 290 единиц.

Сборка самолетов должна будет производиться на предприятии корпорации Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) в городе Насик и может начаться уже в 2020 году, отмечает издание.

По имеющимся данным, в настоящее время "Рособоронэкспорт" прорабатывает детали контракта, в том числе его финансовые и технические параметры.

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Тэги: ИНДИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]