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Дальнее зарубежье 31.01.2019 13:21

Необходимо быть готовыми к миру без ДРСМД - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к тому, что мир останется без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия разместила в Европе крылатые ракеты SSC-8 ("Новатор 9М729") в нарушение договора (ДРСМД). Эти ракеты могут нести ядерный заряд и достичь европейских городов, и их трудно отследить. В декабре на встрече министров обороны стран НАТО США объявили, что дают России 60 дней к тому, чтобы вернуться к соблюдению договора. Этот период кончается через два дня", - заявил он.

"К сожалению, мы не видим признаков прорыва. Вы должны быть готовы к тому, что мир останется без ДРСМД", - сказал Й.Столтенберг в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Ранее Минобороны России провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".

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Тэги: ЭКСПРЕСС, НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ДРСМД, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]