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Бизнес и законодательство 31.01.2019 13:28

Азербайджан планирует увеличить экспорт химической продукции в Германию – замминистра

Азербайджан заинтересован в наращивании экспорта химической продукции в Германию, заявил замминистра экономики Руфат Мемедов журналистам в четверг.

«Мы видим хороший потенциал по экспорту химической продукции в Германию. Наши производители выпускают конкурентоспособную продукцию и экспортируют продукцию не только в страны ближнего зарубежья, но и в страны ЕС, в том числе и в Германию», - сказал Р.Мамедов.

По его словам, министерство ведем работу с местными производителями химической продукции вопросам увеличения объемов экспорта.

Р.Мамедов также отметил, что имеется благоприятная перспектива для экспорта услуг. «В Азербайджане есть компании, которые успешно работают в Германии в сфере услуг, и мы надеемся расширить эту сферу»,- сказал замминистра.

В тоже время он подчеркнул, что производимая в Азербайджане продукция пищевой промышленности конкурентоспособная и пользуется большой популярностью в странах ЕС, в том числе и в Германии. «В частности, в Германии проявляют большой интерес к фундуку, гранатовым и виноградным винам, консервам, сокам. Мы продолжим работу по увеличению экспорта этой продукции»,- добавил Р.Мамедов.

Касаясь азербайджано-германских торговых отношений замминистра отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между странами составил $1 млрд 440 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 61%.

«В настоящее время в Азербайджане работают 154 германские компании. Инвестиции Германии в экономику Азербайджана превысили $570 млн. Причем большая часть этих инвестиций направлена в ненефтяной сектор экономики. Это является показателем того, что германские компании отдают предпочтение ненефтяному сектору экономики. Мы сотрудничаем в промышленной, туристической, сельскохозяйственной, энергетической и торговой сферах»,- сказал Р.Мамедов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ХИМИЯ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]