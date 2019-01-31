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Дальнее зарубежье 31.01.2019 15:20

Мадрид требует немедленного освобождения испанских журналистов в Венесуэле

Власти Испании в четверг потребовали немедленного освобождения задержанных в Венесуэле журналистов испанского информагентства EFE, сообщают испанские СМИ.

"Правительство снова просит власти Венесуэлы уважать закон, права человека и фундаментальные свободы, среди которых свобода прессы является центральным элементом", - сообщили в МИД Испании после задержания группы испанских журналистов.

Ранее в четверг информагентство EFE сообщило о том, что в Каракасе были задержаны три его корреспондента.

Между тем глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации для работы в стране.

"СМИ и международные агентства знают, что для того, чтобы избежать ненужных неудобств, они должны выполнить необходимые процедуры в консульствах до их поездки в страну", - написал Х.Арреас в Twitter.

Ранее сообщалось о задержании освещавших кризис с Венесуэле журналистов из Франции, Чили, а также венесуэльских репортеров.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ЖУРНАЛИСТЫ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]