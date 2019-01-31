Мадрид требует немедленного освобождения испанских журналистов в Венесуэле

Власти Испании в четверг потребовали немедленного освобождения задержанных в Венесуэле журналистов испанского информагентства EFE, сообщают испанские СМИ.

"Правительство снова просит власти Венесуэлы уважать закон, права человека и фундаментальные свободы, среди которых свобода прессы является центральным элементом", - сообщили в МИД Испании после задержания группы испанских журналистов.

Ранее в четверг информагентство EFE сообщило о том, что в Каракасе были задержаны три его корреспондента.

Между тем глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации для работы в стране.

"СМИ и международные агентства знают, что для того, чтобы избежать ненужных неудобств, они должны выполнить необходимые процедуры в консульствах до их поездки в страну", - написал Х.Арреас в Twitter.

Ранее сообщалось о задержании освещавших кризис с Венесуэле журналистов из Франции, Чили, а также венесуэльских репортеров.