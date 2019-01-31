Представители более 70 стран примут весной в Баку участие в VII Глобальном форуме открытых обществ

Международный центр Низами Гянджеви организует 14-16 марта в Баку VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая мировая внешняя политика», сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.
«Ожидается, что участие в VII Глобальном Бакинском форуме примут 450 делегатов из более, чем 70 стран, в том числе действующие главы государств и правительств, а также известные государственные деятели, политики, авторитетные общественные деятели», - говорится в сообщении.
В рамках форума будут организованы панели на темы «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы продолжительного развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и т.д.
Одно из основных панельных заседаний будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.
Международный центр Низами Гянджеви создан 30 сентября 2012 года в городе Гянджа со стороны группы всемирно известных общественных и политических деятелей.
Приоритетом деятельности организации является пропаганда наследия великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви в мире.
Членами Центра являются экс-президенты Украины и Грузии Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и многие другие бывшие главы ряда государств и правительств.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»