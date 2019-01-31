Быстрых кардинальных шагов по карабахскому урегулированию ждать рано – российский политолог

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Россия) Михаил Нейжмаков считает преждевременным ожидать быстрых кардинальных шагов в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
«Никуда не исчезли факторы, на фоне которых все же рано ожидать скорых кардинальных шагов по Карабаху. Так, на фоне по-прежнему проблемных российско-американских отношений, подталкивать Ереван к серьезным уступкам по Карабаху было бы рискованной тактикой для Москвы – ведь США могут использовать эту ситуацию для подрыва ее влияния на Армению», - сказал М.Нейжмаков в интервью «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, никуда также не делись внутриполитические риски для армянского премьера Николы Пашиняна.
«Если бы Пашинян действительно согласился на значимые уступки по Карабаху, ему пришлось бы столкнуться не только с резким всплеском протестных настроений, но и с весьма радикальными акциями противников такого решения. Не стоит напоминать, что и убийства представителей высших эшелонов власти в новейшей истории Армении уже происходили – теракт в парламенте страны в октябре 1999 года был именно таким примером. Пашинян осторожен – он может в чем-то рискнуть, но вряд ли пойдет ва-банк», - подчеркнул эксперт.
М.Нейжмаков отметил, что 2019 год начинается не просто с достаточно интенсивных переговоров по Карабаху, но и с весьма резонансных заявлений. «Заметный резонанс вызвали тезисы в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам парижских переговоров про «необходимость принятия конкретных мер по подготовке населения к миру» и «важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона», - сказал он.
Полный текст интервью с М.Нейжмаковым опубликован на сайте www.interfax.az.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»