Глава МИД Великобритании допустил отсрочку реализации Brexit из-за необходимости принять ряд законов

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг заявил в эфире радио BBC, что сроки реализации Brexit могут быть сдвинуты, поскольку даже в случае одобрения сделки с Брюсселем парламенту потребуется время на принятие соответствующих законов.

"Если мы придем к соглашению по сделке за несколько дней до 29 марта (срок выхода Великобритании из ЕС - ИФ), то нам потребуется дополнительное время, чтобы принять критически важные законы", - сказал министр.

Эти законы должны будут пройти голосование как в палате общин, так и в палате лордов.

"Однако, если мы добьемся прогресса раньше, возможно, этого не потребуется. Мы на этом этапе не можем знать наверняка, по какому сценарию будет развиваться ситуация", - добавил Дж.Хант.

Во вторник британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

После этого премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".