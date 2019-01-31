Турцию в 2018 году посетили почти 40 млн иностранных туристов

Турцию в 2018 году посетили 39,5 млн иностранных туристов, что на 21,8% больше по сравнению с 2017 годом, сообщает в четверг министерство культуры и туризма страны.

По итогам 2018 года зафиксировано 5,965 млн туристических прибытий из России, что на 26,5% больше, чем годом ранее. Россия заняла первое место по числу туристов в Турции, ее доля составила 15,1%.

На втором месте Германия, откуда в Турцию приехали 4,5 млн туристов (+25,9%), ее доля в иностранном турпотоке составляет 11,4%, третье место заняла Болгария - 2,4 млн путешественников (+28,8%). В топ-5 также вошли Великобритания (2,3 млн туристов, +35,9%) и Грузия (2,1 млн, снижение на 15,1%).

По итогам 2018 года самый заметный рост турпотока зафиксирован из Польши (+118,3%), Катара (+97,5%) и Ливии (+89,5%). При этом снижение числа туристов помимо Грузии зафиксировано из Ирана (-20%) и ОАЭ (-12,3%).

В декабре в Турцию приехали 206,1 тыс. туристов из Болгарии, 178,3 тыс. из Германии, 139,6 тыс. из Грузии и 107,5 тыс. из Ирана. Российский турпоток составил 99,1 тыс. человек, что на 45,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Россияне по числу прибытий в декабре заняли пятое место. Общий иностранный турпоток в декабре вырос на 14,5%, составив 1,9 млн человек.

Иностранные туристы в 2018 году чаще всего посещали крупнейший город страны Стамбул (34% от общего турпотока), провинции Анталья (31,5%), Эдирне (9,7%), Мугла (6,9%) и Артвин (6%).

Ранее турецкие власти сообщали, что рассчитывают принять в 2018 году 6 млн туристов из России.