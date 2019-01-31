НПЗ STAR начал продажу готовой продукции

НПЗ «STAR», построенный в Турции компанией SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR), осуществил продажу первой готовой продукции, сообщил генеральный директор завода Месут Ильтер.
«НПЗ STAR реализовал первую готовую продукцию. Это - нафта, которая была поставлена нефтехимическому комплексу Petkim», -отметил М.Ильтер, слова которого приводят турецкие СМИ.
М.Ильтер также сообщил, что в течение 7- 10 дней НПЗ STAR заработает на полную мощность.
НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.
На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.
Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
Суммарные инвестиции в проект строительства НПЗ Star составили $6,3 млрд, из которых $3,3 млрд пришлось на кредиты.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»