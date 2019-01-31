Украинский шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки - опрос

Относительное большинство граждан Украины готово проголосовать на выборах президента за шоумена Владимира Зеленского, с незначительным отрывом за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко - на третьем месте, свидетельствуют результаты январского опроса социологической группы "Рейтинг".
Итоги опроса были представлены в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
Согласно опросу, лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 19% тех граждан, которые определились и намерены голосовать на выборах. Ю.Тимошенко поддерживают 18,2% таких респондентов, за П.Порошенко готовы отдать голоса 15,1%.
Народный депутат Украины Юрий Бойко (кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь") может заручиться поддержкой 10,0% респондентов, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 8,5%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 7,0%.
За лидера партии "Наши" Евгения Мураева готовы отдать свой голос 3,6%, за кандидата от партии "Укроп" Александра Шевченко - 2,9%, за городского голову Львова, лидера "Объединения "Самопомощь" Андрея Садового - 2,7%, за кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула - 2,6%.
У В.Зеленского выше электоральные показатели среди избирателей юга и востока Украины, в Киеве он делит первенство с П.Порошенко, в Донбассе - с Ю.Бойко.
Ю.Тимошенко лидирует в центре и на севере страны, на западе - разделяет лидерство с действующим главой государства.
П.Порошенко - лидер симпатий среди избирателей Галичины.
В.Зеленский имеет самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор"). Его готовы поддержать 7,4% избирателей при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. Ю.Тимошенко и А.Гриценко могли бы поддержать еще по 6% таких опрошенных, Ю.Бойко, О.Ляшко - по 5%, П.Порошенко и лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко - по 2%.
В ходе соцопроса с 16 по 24 января 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»