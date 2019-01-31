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Дальнее зарубежье 31.01.2019 15:50

Волкер анонсировал встречу в "нормандском формате" в Париже

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о намеченной встрече в Париже представителей стран "нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и РФ.

"Я знаю, что недавно был телефонный разговор Франции, Германии, Украины и России в рамках нормандского формата. Обсуждали процесс имплементации Минских договоренностей... И это был абсолютно безрезультатный разговор", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

"От этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственно, что была запланирована встреча, которая пройдет через несколько недель в Париже, чтобы встретится лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - добавил он.

При этом К.Волкер не уточнил уровень переговорщиков, которые примут участие в запланированной встрече.

18 января Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил готовность Киева к результативным переговорам в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал П.Климкин.

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Тэги: УКРАИНА, США, НОРМАНДСКИЙ\ФОРМАТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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