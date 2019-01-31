Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о намеченной встрече в Париже представителей стран "нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и РФ.
"Я знаю, что недавно был телефонный разговор Франции, Германии, Украины и России в рамках нормандского формата. Обсуждали процесс имплементации Минских договоренностей... И это был абсолютно безрезультатный разговор", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
"От этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственно, что была запланирована встреча, которая пройдет через несколько недель в Париже, чтобы встретится лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - добавил он.
При этом К.Волкер не уточнил уровень переговорщиков, которые примут участие в запланированной встрече.
18 января Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил готовность Киева к результативным переговорам в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).
"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал П.Климкин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»