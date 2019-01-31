В Берлине не ожидают скорого разрешения территориального спора между Россией и Японией

Ожидать скорого решения вопроса южных Курильских островов, который обсуждают Россия и Япония, не стоит, заявил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ.
Он напомнил, что Япония и Россия ведут переговоры об "углублении отношений и заключении мирного договора".
"Есть нерешенный территориальный вопрос... По этой теме, по мнению наблюдателей, нельзя ожидать скорых прорывов",- сказал представитель ведомства.
С 3 по 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель посещает Японию. Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий" - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме В.Путин предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»