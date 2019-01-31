В ЕС не комментируют состояние дел с механизмом для расчетов с Ираном

Три европейских государства-участника "иранской шестерки" - Великобритания, Германия и Франция (E3) - работают над механизмом специального назначения для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном, сообщил "Интерфаксу" в четверг в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.
"Эта работа находится в завершающей стадии. Мы ожидаем объявления в скором времени", - заявил источник.
"Мы не сообщаем деталей о работе на ее завершающем этапе. Это надлежит объявить государствам E3 в соответствующий момент", - добавил собеседник агентства.
Он отвечал на просьбу прокомментировать распространенное ранее в тот же день сообщение германского телеканала NDR о том, что Германия вместе с Францией и Великобританией создали механизм расчетов с Ираном в обход антииранских санкций США.
NDR напоминал, что цель механизма, получившего название INSTEX, состоит в том, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
По данным NDR, INSTEX будет представлен в виде частной компании со штаб-квартирой во Франции и управляющим - представителем ФРГ.
В наблюдательном совете компании также будет присутствовать представитель Великобритании. В то же время другие страны ЕС при желании смогут присоединиться к INSTEX, сообщил германский телеканал.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»