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Регион 31.01.2019 16:33

В ЕС не комментируют состояние дел с механизмом для расчетов с Ираном

Три европейских государства-участника "иранской шестерки" - Великобритания, Германия и Франция (E3) - работают над механизмом специального назначения для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном, сообщил "Интерфаксу" в четверг в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.

"Эта работа находится в завершающей стадии. Мы ожидаем объявления в скором времени", - заявил источник.

"Мы не сообщаем деталей о работе на ее завершающем этапе. Это надлежит объявить государствам E3 в соответствующий момент", - добавил собеседник агентства.

Он отвечал на просьбу прокомментировать распространенное ранее в тот же день сообщение германского телеканала NDR о том, что Германия вместе с Францией и Великобританией создали механизм расчетов с Ираном в обход антииранских санкций США.

NDR напоминал, что цель механизма, получившего название INSTEX, состоит в том, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

По данным NDR, INSTEX будет представлен в виде частной компании со штаб-квартирой во Франции и управляющим - представителем ФРГ.

В наблюдательном совете компании также будет присутствовать представитель Великобритании. В то же время другие страны ЕС при желании смогут присоединиться к INSTEX, сообщил германский телеканал.

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Тэги: ЕС, ИРАН, РАСЧЕТЫ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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