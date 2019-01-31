Предотвращено 11 покушений на Порошенко в 2018 году - глава Управления госохраны

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей заявил об 11 попытках покушения на президента Украины Петра Порошенко в 2018 году.
"В 2018 году было предупреждено около 11 покушений только на президента нашего государства", - сказал он в эфире "Украинского радио".
Отвечая на вопрос о предоставлении охраны главе Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, В.Гелетей выразил убеждение, что госохрана необходима, но пока законодательство не предусматривает обеспечение госохраной религиозных руководителей.
"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, что при его (Епифания - ИФ) согласии он имеет право на обеспечение государственной охраной. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителям церквей", - сказал начальник УГО.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»