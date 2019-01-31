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ТЭК 31.01.2019 14:49

Берлин поддерживает "Северный поток-2", так Германии нужен природный газ - представитель ФРГ

Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе заявил, что Берлин поддерживает строительство газопровода "Северного потока-2", так как Германии нужен газ, а Россия остается надежным поставщиком.

"К 2038 году мы откажемся от бурого угля и атомной энергии. И на этот переходный период нам нужен природный газ. И Россия до сих пор была очень надежным поставщиком, ввиду чего мы поддерживаем "Северный поток - 2", - сказа Д.Визе в эфире немецкого телеканала А-Эр-Дэ.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток - 2"

Д.Визе отметил, что с удивлением воспринял критику со стороны посольства США в Берлине. "Следует сказать, что США не без интереса участвуют в этой дискуссии. Они открыто прописали в своей санкционной политике о наращивании добычи сжиженного газа. Об этом следует помнить", - отметил Д.Визе.

Комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), он отметил, что его удивило то, как США объявили о потенциальном выходе из договора. "Это было на предвыборном мероприятии", - напомнил Д.Визе.

В то же время он подчеркнул, что "к России имеются вопросы, и на эти вопросы пока не даны ответы".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]