Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе заявил, что Берлин поддерживает строительство газопровода "Северного потока-2", так как Германии нужен газ, а Россия остается надежным поставщиком.
"К 2038 году мы откажемся от бурого угля и атомной энергии. И на этот переходный период нам нужен природный газ. И Россия до сих пор была очень надежным поставщиком, ввиду чего мы поддерживаем "Северный поток - 2", - сказа Д.Визе в эфире немецкого телеканала А-Эр-Дэ.
Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток - 2"
Д.Визе отметил, что с удивлением воспринял критику со стороны посольства США в Берлине. "Следует сказать, что США не без интереса участвуют в этой дискуссии. Они открыто прописали в своей санкционной политике о наращивании добычи сжиженного газа. Об этом следует помнить", - отметил Д.Визе.
Комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), он отметил, что его удивило то, как США объявили о потенциальном выходе из договора. "Это было на предвыборном мероприятии", - напомнил Д.Визе.
В то же время он подчеркнул, что "к России имеются вопросы, и на эти вопросы пока не даны ответы".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»