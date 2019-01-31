Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг заявил, что, по его мнению, санкции против "клептократов" Венесуэлы могут стать способом принудить президента страны Николаса Мадуро объявить о внеочередных выборах.
"Адресные санкции против клептократов, кто обогащался за счет остального, очень бедного населения - это то, что, как я думаю, может быть эффективным", - приводят западные СМИ его слова перед встречей с коллегами из стран ЕС.
В то же время Дж.Хант отметил, что ЕС не рассматривает санкции, распространяющиеся сразу на всю Венесуэлу, из-за опасений ухудшить непростую гуманитарную ситуацию в этой стране.
Министр напомнил, что накануне разговаривал с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. По словам Дж.Ханта, Х.Гуайдо хочет, чтобы на Н.Мадуро оказывали давление для перемен в Венесуэле.
"Мы предъявили очень ясное требование Николасу Мадуро - объявить выборы в течение следующих восьми дней", - отметил он.
В случае отказа Н.Мадуро выполнить это требование, ЕС "нужно сделать что-либо для увеличения давления" на венесуэльские власти, пояснил министр.
"Это Испания, Франция, Германия, много других стран, у кого столь же решительные взгляды, что и у Соединенного Королевства", - добавил Дж.Хант.
Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером страны.
Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»