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Дальнее зарубежье 31.01.2019 16:45

Санкции против "клептократов" могут побудить Мадуро к новым выборам - Хант

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг заявил, что, по его мнению, санкции против "клептократов" Венесуэлы могут стать способом принудить президента страны Николаса Мадуро объявить о внеочередных выборах.

"Адресные санкции против клептократов, кто обогащался за счет остального, очень бедного населения - это то, что, как я думаю, может быть эффективным", - приводят западные СМИ его слова перед встречей с коллегами из стран ЕС.

В то же время Дж.Хант отметил, что ЕС не рассматривает санкции, распространяющиеся сразу на всю Венесуэлу, из-за опасений ухудшить непростую гуманитарную ситуацию в этой стране.

Министр напомнил, что накануне разговаривал с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. По словам Дж.Ханта, Х.Гуайдо хочет, чтобы на Н.Мадуро оказывали давление для перемен в Венесуэле.

"Мы предъявили очень ясное требование Николасу Мадуро - объявить выборы в течение следующих восьми дней", - отметил он.

В случае отказа Н.Мадуро выполнить это требование, ЕС "нужно сделать что-либо для увеличения давления" на венесуэльские власти, пояснил министр.

"Это Испания, Франция, Германия, много других стран, у кого столь же решительные взгляды, что и у Соединенного Королевства", - добавил Дж.Хант.

Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером страны.

Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]