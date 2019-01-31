ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро гражданам Грузии, высланным в 2006 году

Минюст России в вопросе выплаты по постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 10 млн евро компенсаций гражданам Грузии, высланным из РФ в 2006 году, будет руководствоваться гарантиями Тбилиси о справедливом распределении этих средств.
"Вопрос о механизме реализации постановления будет решаться с учетом необходимости предоставления грузинскими властями гарантий исполнения возложенной на них ЕСПЧ обязанности обеспечить под контролем Комитета министров Совета Европы справедливое распределение денежных средств между индивидуальными заявителями в соответствии с установленным порядком", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ, поступившем в четверг в "Интерфакс".
Кроме этого, отмечают в ведомстве, РФ также примет во внимание отсутствие до настоящего времени прямых дипломатических отношений между РФ и Грузией.
По данным Минюста, в четверг состоялось оглашение постановления Большой Палаты ЕСПЧ по вопросу о компенсации с учетом вынесенного 3 июля 2014 года постановления по существу межгосударственной жалобы "Грузия против России", касающейся обстоятельств массовой высылки в 2006 году незаконно находившихся на российской территории граждан Грузии.
"ЕСПЧ отказал в удовлетворении требования грузинской стороны о взыскании с РФ 70 млн 320 тысяч евро в качестве компенсации, определив в итоге сумму в размере 10 млн евро", - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что "суд воспринял доводы российских властей и обязал грузинскую сторону предоставить исчерпывающий список лиц, которые могут считаться пострадавшими".
"Требования Грузии о предоставлении возможности его дополнения в дальнейшем были отклонены. ЕСПЧ также отказался принять за основу представленную грузинскими властями информацию о якобы 4634 пострадавших. Суд использовал при соответствующих расчетах данные, предоставленные российской стороной, и сократил общее число пострадавших до 1500 человек", - говорится в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»