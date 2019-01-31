Рейсы из аэропорта «Бегишево» в Азербайджан откроются в 2019г

Международный аэропорт «Бегишево» (Татарстан) планирует в 2019 году организовать рейсы в Азербайджан, сообщается в информации, опубликованной на сайте аэропорта.

«2018 год стал рекордным для аэропорта Бегишево по количеству обслуженных пассажиров – 777,263 тыс. человек (рост на 32% по сравнению с 2017г). В 2019 году аэропорт намерен сосредоточиться на рейсах, которые уже есть в расписании, увеличить частоту полетов в Анталию, вернуть в расписание регулярный рейс в Стамбул и открыть два новых рейса - в Азербайджан и Узбекистан», - отмечается в информации.

При этом, аэропорт не уточняет какая именно авиакомпания будет выполнять рейсы в Азербайджан и сроки начала полетов.

По данным предприятия, в период с 2015 по 2018 год пассажиропоток аэропорта увеличился в 2 раза. Всего за 2018 год на внутренних линиях было перевезено 664,22 тыс. пассажиров (рост на 28%), на международных воздушных линиях — 113,043 тыс. человек (рост на 63%).

Международный аэропорт «Бегишево» - дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов Республики Татарстан РФ. В радиусе 25 км от аэропорта «Бегишево» расположены крупные города: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск.

Н.Аббасова