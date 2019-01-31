Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы

Депутаты Европарламента в четверг проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны.
За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.
В Венесуэле после попытки мятежа против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США, Канада и ряд других стран, не признавших ранее победу Н.Мадуро на выборах, признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»