Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы

Депутаты Европарламента в четверг проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны.

За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

В Венесуэле после попытки мятежа против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США, Канада и ряд других стран, не признавших ранее победу Н.Мадуро на выборах, признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.