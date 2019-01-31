АИК привлекает поставщика услуг конвертации при продаже инвалюты

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) планирует привлечь поставщика услуг конвертации при продаже иностранной валюты, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АИК.
«АИК объявила опрос котировок в связи с закупкой услуг конвертации при продаже иностранной валюты. Прием предложений продолжится до 17:00, 7 февраля 2019 года», - отметили в АИК.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону (+994 12) 488- 80-10.
ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»