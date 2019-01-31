Цены на нефть слабо меняются в четверг, WTI завершает январь рекордным ростом в истории

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в четверг и завершает январь существенным ростом.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 15:39 увеличилась на 31 цент (0,5%), до $61,96 за баррель. Более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на $0,35 (0,57%), до $61,89 за баррель.
Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на 3 цента (0,06%) - до $54,20 за баррель.
По итогам января цены на нефть Brent, вероятно, вырастут самыми быстрыми темпами с апреля 2016 года, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. С начала месяца Brent подорожала почти на 16%.
Вместе с тем прирост цены WTI, вероятно, будет рекордным для января за всю историю наблюдений: котировки взлетели более чем на 20%.
Январский скачок цен на нефть вызван ожиданиями, что меры ОПЕК+ по сокращению добычи помогут устранить излишек предложения топлива на мировом рынке, а также оптимизмом в отношении торговых переговоров США и Китая, успех которых поддержит спрос на нефть.
Другим фактором в последние дни стали санкции США в отношении Венесуэлы, которые эксперты PVM Oil Associates назвали "не чем иным, как эмбарго на экспорт нефти". Ожидания сокращения поставок венесуэльской нефти привели к росту цен.
Определенную поддержку нефтяному рынку в четверг оказывает падение курса доллара на сигналах смягчения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Слабый доллар является благоприятным фактором для сырьевых рынков в целом и рынка нефти в частности.
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