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СНГ 31.01.2019 17:48

Минск и Москва разрабатывают концепции порядка 15 новых союзных программ в области обороны и безопасности

Белоруссия и Россия готовят проекты концепций порядка 15 новых союзных программ в области оборонной промышленности, безопасности и военно-технического сотрудничества, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Минске в четверг на совещании с представителями государственных заказчиков таких программ.

"В разной степени готовности находятся проекты концепций около 15 новых программ", - сказал Г.Рапота.

При этом он обратил внимание инициаторов разработки данных программ на необходимость качественной и своевременной их подготовки, чтобы они "получили право на жизнь".

Госсекретарь напомнил, что в области оборонной промышленности и защиты информационных ресурсов в 2018 году выполнялось пять совместных научно-технических программ - "Луч", "Автоэлектроника", "Технология-СГ", "СКИФ-недра" и "Паритет", а также было проведено два ежегодных мероприятия - конференция по защите информационных ресурсов и форум инженерно-технических вузов. Кроме того, в минувшем году завершилась работа по согласованию и подготовке для утверждения на заседании Высшего госсовета проекта военной доктрины Союзного государства.

В целом, по данным Г.Рапоты, объем бюджетных средств, выделенных белорусским распорядителем на реализацию программ и мероприятий, курируемых департаментом, в 2018 году составил более 920 млн российских рублей (около 71% от средств, выделенных белорусской стороне на выполнение всех программ и мероприятий Союзного государства в прошедшем году). "На российской стороне эти цифры составили более 1 млрд 640 млн российских рублей (почти 72% соответственно)", - уточнил он.

"Примерно одинаковое соотношение ", - заметил госсекретарь.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВТС, ПРОГРАММЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]