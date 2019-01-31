Зарплата учителей не должна быть ниже, чем в среднем по экономике в регионах - Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем зарплаты учителей.

"Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - сказал В.Путин на встрече с О.Васильевой.

По его словам, эта задача также должна решаться на уровне руководителей регионов.

Министр согласилась, что это важная задача. "Наши учителя - удивительные люди", - сказала О.Васильева.

"Я знаю. Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите", - сказал президент.