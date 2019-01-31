Зарплата учителей не должна быть ниже, чем в среднем по экономике в регионах - Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем зарплаты учителей.
"Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - сказал В.Путин на встрече с О.Васильевой.
По его словам, эта задача также должна решаться на уровне руководителей регионов.
Министр согласилась, что это важная задача. "Наши учителя - удивительные люди", - сказала О.Васильева.
"Я знаю. Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите", - сказал президент.
В МИД Ирана поприветствовали предстоящий запуск механизма ЕС для расчетов
Логику Никола Пашиняна сложно понять - МИД Азербайджана
Сторонники оппозиции попытались нарушить общественный порядок в пригороде Баку – полиция
Болгария приняла ОИР расширения ГТС от Турции до Сербии, Газпром забронировал мощности
В Азербайджане с 2020г повысятся календарные взносы участников Бюро обязательного страхования
Нефть ускорила рост, цена WTI впервые с ноября превысила $55 за баррель
В Азербайджане определены дополнительные источники финансирования ОМС
Президент Алиев утвердил тарифы по обязательному медстрахованию
Минздрав получит свыше 11 млн манатов на строительство туберкулезного санатория для детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков
Азербайджанские школьники знакомятся с историей древних российских городов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»