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Дальнее зарубежье 31.01.2019 18:22

Британские депутаты отказываются от февральских каникул из-за Brexit

Депутаты парламента Великобритании не будут уходить на каникулы в феврале, чтобы иметь достаточно времени для принятия необходимых законов перед официальным выходом Великобритании из ЕС 29 марта, заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Тот факт, что парламентских каникул не будет, а депутаты останутся на своих местах, показывает: мы предпринимаем все доступные меры для гарантии того, чтобы 29 марта стало датой выхода (Великобритании из ЕС - ИФ)", - приводят его слова западные СМИ.

Тем не менее, ранее в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что сроки реализации Brexit могут быть сдвинуты, поскольку даже в случае одобрения сделки с Брюсселем парламенту потребуется время на принятие соответствующих законов.

Во вторник британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

После этого премьер Т.Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТАРИИ, КАНИКУЛЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]