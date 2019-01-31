Британские депутаты отказываются от февральских каникул из-за Brexit

Депутаты парламента Великобритании не будут уходить на каникулы в феврале, чтобы иметь достаточно времени для принятия необходимых законов перед официальным выходом Великобритании из ЕС 29 марта, заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"Тот факт, что парламентских каникул не будет, а депутаты останутся на своих местах, показывает: мы предпринимаем все доступные меры для гарантии того, чтобы 29 марта стало датой выхода (Великобритании из ЕС - ИФ)", - приводят его слова западные СМИ.
Тем не менее, ранее в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что сроки реализации Brexit могут быть сдвинуты, поскольку даже в случае одобрения сделки с Брюсселем парламенту потребуется время на принятие соответствующих законов.
Во вторник британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".
После этого премьер Т.Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".
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