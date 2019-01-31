Глава МИД Бельгии заявил о необходимости международной контактной группы по Венесуэле

Для урегулирования кризиса в Венесуэле необходимо создание международной контактной группы, заявил в четверг министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс журналистам в четверг в Бухаресте, прилетев на неформальную встречу глав МИД стран ЕС ("Гимних").

Бельгийский дипломат заявил, что ЕС выступает за честные выборы, отказ от насилия и полностью открытый гуманитарный доступ в Венесуэле.

"Но теперь нужна контактная группа международного уровня, чтобы можно было продвинуться в ситуации в Венесуэле, потому что я опасаюсь блокировки этой ситуации", - сказал Д.Рейндерс.

Он рассчитывает, что участники встречи в Бухаресте обсудят, как "укрепить идею создания международной контактной группы" по кризису в Венесуэле.

На вопрос о признании Евросоюзом президентских полномочий председателя Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо, Д.Рейндерс ответил: "Если не будет развития, Европейский союз должен будет принять еще более сильные решения. Мы уже признали председателя Национального собрания как избранного совершенно законным образом. Возможно, нужно будет сделать еще один шаг, если ситуация не изменится. Но сегодня я хочу особенно выступить за то, чтобы была создана контактная группа на международном уровне".

"Посмотрим, будет ли позитивная реакция в Венесуэле", - добавил глава МИД Бельгии.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуайдо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Венесуэльские власти объявили, что дипломатический персонал США покинул страну в предоставленные руководством страны 72 часа, добавив, что в Каракасе и Вашингтоне останутся дипломаты, которые будут обсуждать условия учреждения миссий интересов в двух странах. Переговоры, как ожидается, будут проходить в течение месяца.

Позже американский Минфин ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Н.Мадуро. В.Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса", сообщала пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". В.Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.