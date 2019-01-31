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СНГ 31.01.2019 19:02

Лукашенко намерен обсудить на встрече с Путиным проблему информационной безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает приоритетность обеспечения информационной безопасности в современных условиях, готов "серьезно обсудить" с российским коллегой Владимиром Путиным этот вопрос в контексте белорусско-российских отношений.

"Хотел бы обсудить сегодня ряд вопросов, которые касаются, прежде всего, информационной безопасности нашего государства. Здесь у нас приличный кусок работы. Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный", - сказал А.Лукашенко на совещании в Минске в четверг.

Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства отметил, что соответствующий вопрос затрагивался и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"В плане предстоящей встречи определились, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений, где мы можем поработать вместе", - добавил он.

А.Лукашенко подчеркнул, что информационная безопасность - это одно из серьезных направлений безопасности страны в целом. "Должен сказать, что она сегодня (вы это как никто знаете) выдвинулась на передний план в функционировании любого государства. Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая "холодная" или тем более "горячая" война никогда не начинается без информационного давления и противоборства", - отметил белорусский лидер.

"Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это вопрос номер один, который мы рассмотрим", - заявил глава государства.

"Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны - это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, - это основной вопрос", - отметил А.Лукашенко.

Он подчеркнул, что при этом главная тема - эффективность. "Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем", - констатировал президент.

"Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать", - добавил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНФОРМАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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