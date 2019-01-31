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Дальнее зарубежье 31.01.2019 16:43

Гуманитарный кризис у южной границы США хуже, чем в Афганистане - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что масштаб проблем в районе американо-мексиканской границы превышает размах гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Очень печально: количество убийств в Мексике в 2018 году выросло на 33% в сравнении с 2017 годом - до 33 341. Это значительный источник гуманитарных кризисов, происходящих на нашей южной границе, а затем распространяющихся по нашей стране. Хуже, чем даже в Афганистане", - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter.

Президент пояснил, что в значительной степени кризис вызван наркотрафиком, и напомнил о "строительстве" стены на границе США и Мексики

Приостановка работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун") продолжался в США с 22 декабря из-за отказа Д.Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности.

В конце прошлой недели демократы и республиканцы договорились восстановить работу правительства до 15 февраля, так и не решив вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, МЕКСИКА, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]