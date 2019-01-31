Гуманитарный кризис у южной границы США хуже, чем в Афганистане - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что масштаб проблем в районе американо-мексиканской границы превышает размах гуманитарного кризиса в Афганистане.
"Очень печально: количество убийств в Мексике в 2018 году выросло на 33% в сравнении с 2017 годом - до 33 341. Это значительный источник гуманитарных кризисов, происходящих на нашей южной границе, а затем распространяющихся по нашей стране. Хуже, чем даже в Афганистане", - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter.
Президент пояснил, что в значительной степени кризис вызван наркотрафиком, и напомнил о "строительстве" стены на границе США и Мексики
Приостановка работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун") продолжался в США с 22 декабря из-за отказа Д.Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности.
В конце прошлой недели демократы и республиканцы договорились восстановить работу правительства до 15 февраля, так и не решив вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Д.Трамп.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»