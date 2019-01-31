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Регион 31.01.2019 16:45

О создании механизма для торговли Ирана будет объявлено через пару часов - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерики Могерини сообщила, что о создании "Instex" (Механизм для поддержки торговых обменов) будет объявлено "через пару часов".

"Я думаю, вы знаете, что официальное объявление о механизме по Ирану ожидается через пару часов от Франции, ФРГ и Великобритании. Вы увидите мою официальную реакцию на это. Это будет решительная поддержка. Решение о создании этого механизма было принято в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН", - сказала Ф.Могерини журналистам в четверг.

"Instex" - это целевая компания со штаб-квартирой в Париже, которая будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США. Поэтому ее использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, INSTEX, ОБЪЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]