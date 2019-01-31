О создании механизма для торговли Ирана будет объявлено через пару часов - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерики Могерини сообщила, что о создании "Instex" (Механизм для поддержки торговых обменов) будет объявлено "через пару часов".
"Я думаю, вы знаете, что официальное объявление о механизме по Ирану ожидается через пару часов от Франции, ФРГ и Великобритании. Вы увидите мою официальную реакцию на это. Это будет решительная поддержка. Решение о создании этого механизма было принято в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН", - сказала Ф.Могерини журналистам в четверг.
"Instex" - это целевая компания со штаб-квартирой в Париже, которая будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.
При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США. Поэтому ее использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»