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Дальнее зарубежье 31.01.2019 19:17

Могерини призвала освободить задержанных в Венесуэле журналистов

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг обратилась к венесуэльским властям с призывом освободить задержанных в стране журналистов.

"Мы призываем немедленно их освободить", - заявила она на пресс-конференции в Бухаресте, где главы МИД ЕС в четверг намерены обсудить политический кризис в Венесуэле.

Ранее на этой неделе в Каракасе были задержаны группы журналистов из Франции и Испании, освещавшие ситуацию в Венесуэле. Еще двое чилийских репортеров были депортированы из страны. Также власти проводят задержания представителей местных СМИ.

В Венесуэле после попытки мятежа против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США, Канада и ряд других стран, не признавших ранее победу Н.Мадуро на выборах, признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.

Ряд стран ЕС заявили о готовности признать лидера оппозиции президентом страны, если режим Н.Мадуро не назначит проведение досрочных выборов до конца недели. Также в четверг депутаты Европарламента проголосовали за признание Х.Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ЖУРНАЛИСТЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]