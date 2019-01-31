Могерини призвала освободить задержанных в Венесуэле журналистов

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг обратилась к венесуэльским властям с призывом освободить задержанных в стране журналистов.

"Мы призываем немедленно их освободить", - заявила она на пресс-конференции в Бухаресте, где главы МИД ЕС в четверг намерены обсудить политический кризис в Венесуэле.

Ранее на этой неделе в Каракасе были задержаны группы журналистов из Франции и Испании, освещавшие ситуацию в Венесуэле. Еще двое чилийских репортеров были депортированы из страны. Также власти проводят задержания представителей местных СМИ.

В Венесуэле после попытки мятежа против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. США, Канада и ряд других стран, не признавших ранее победу Н.Мадуро на выборах, признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро отказывается уйти от власти и считает действия оппозиции незаконными.

Ряд стран ЕС заявили о готовности признать лидера оппозиции президентом страны, если режим Н.Мадуро не назначит проведение досрочных выборов до конца недели. Также в четверг депутаты Европарламента проголосовали за признание Х.Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.