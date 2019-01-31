Международные эксперты советуют НАТО разместить в странах Балтии и Польше тяжелое вооружение

Базирующийся в Эстонии международный центр оборонных исследований рекомендует НАТО разместить в странах Балтии и Польше тяжелое вооружение и составить план действий на случай кризиса.

"Мы не знаем, как повела бы себя Россия, если бы, начиная с 2017 года, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше не было союзнических сил НАТО. Боюсь, что они обязательно попытались бы испытать нас на прочность", - заявил в пятницу в интервью газете Postimees один из авторов доклада, научный сотрудник центра Калев Стойческу ( Kalev Stoicescu).

Согласно подготовленному центом докладу, в составлении которого принимали участие 60 международных экспертов из разных стран НАТО, в странах Балтии и Польше в начале весны 2017 года были размещены батальонные боевые группы общей численностью 4800 военнослужащих стран Североатлантического альянса с боевым оружием.

По словам К.Стойческу, боевые группы стали историей успеха, но некоторые прежние страхи оказались безосновательными.

"Например, российская государственная пропагандистская машина не смогла спровоцировать серьезные конфликты с солдатами-союзниками. Были предприняты попытки взломов телефонов и запуска лженовостей, но от этого восточный сосед на данный момент отказался, поскольку между союзниками не удалось спровоцировать раскол", - считает К.Стойческу.

По его мнению, боевые группы НАТО "прекрасно интегрировались в государственные вооруженные силы".

Эксперты считают, что агрессия со стороны России возможна в случае тотального конфликта, регионального конфликта или ограниченного вторжения на территорию НАТО. Третий сценарий они рассматривают как наиболее вероятный.

Для отражения агрессии эксперты советуют в каждой из четырех стран региона разместить предварительно тяжелую военную технику, а в случае нападения отправлять на место только людей.

По их мнению, следует составить план действий на случай, если в Балтию потребуется очень быстро перебросить дополнительные силы НАТО.

Авторы доклада также советуют начать переговоры с США, чтобы американские части снова начали проводить ротацию между странами Балтии, поскольку, уверены они, "присутствие американского флага значительно увеличивает ценность сдерживание в глазах России".