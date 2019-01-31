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ТЭК 31.01.2019 16:59

SOCAR в 2018г поставила в ФРГ около 2,3 млн тонн нефти – глава Минэнерго Азербайджана

Баку рассчитывает на расширение энергосотрудничества с Германией, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Перспективы расширения сотрудничества Азербайджана с германскими компаниями в сфере энергетики П.Шахбазов обсудил в Баку в ходе встречи с госсекретарем федерального министерства экономики и энергетики Германии Томасом Барайсом.

«Между Азербайджаном и Германией налажено многостороннее сотрудничество в энергосфере, но есть возможности для его расширения. Азербайджан обеспечивает объем поставок нефти в ФРГ. В 2018 году компания SOCAR поставила в Германию 2 млн 283 тыс. тонн нефти», - сообщил П.Шахбазов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минэнерго Азербайджана.

Стороны также обсудили вопросы повышения энергоэффективности в нефтегазовом секторе Азербайджана совместно с германской компанией UNIPER, обновление газораспределительной системы Баку и Абшеронского полуострова, а также проекты, реализуемые в сфере электроэнергетики совместно с Siemens и другими германскими компаниями.

«В ходе встречи была дана высокая оценка сотрудничеству с германскими компаниями VPC, ENERCO при проведении диагностики и аудита электростанций Азербайджана, а также в разработке программ по оптимизации и восстановлению генерирующих мощностей и энергопередающих систем», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, для расширения использования в стране возобновляемых источников энергии азербайджанская сторона выразила заинтересованность к сотрудничеству с Германией с компанией «SiemensGamesa».

Н.Аббасова

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Тэги: ФРГ, ЭНЕРГЕТИКА, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]