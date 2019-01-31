SOCAR в 2018г поставила в ФРГ около 2,3 млн тонн нефти – глава Минэнерго Азербайджана

Баку рассчитывает на расширение энергосотрудничества с Германией, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Перспективы расширения сотрудничества Азербайджана с германскими компаниями в сфере энергетики П.Шахбазов обсудил в Баку в ходе встречи с госсекретарем федерального министерства экономики и энергетики Германии Томасом Барайсом.
«Между Азербайджаном и Германией налажено многостороннее сотрудничество в энергосфере, но есть возможности для его расширения. Азербайджан обеспечивает объем поставок нефти в ФРГ. В 2018 году компания SOCAR поставила в Германию 2 млн 283 тыс. тонн нефти», - сообщил П.Шахбазов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минэнерго Азербайджана.
Стороны также обсудили вопросы повышения энергоэффективности в нефтегазовом секторе Азербайджана совместно с германской компанией UNIPER, обновление газораспределительной системы Баку и Абшеронского полуострова, а также проекты, реализуемые в сфере электроэнергетики совместно с Siemens и другими германскими компаниями.
«В ходе встречи была дана высокая оценка сотрудничеству с германскими компаниями VPC, ENERCO при проведении диагностики и аудита электростанций Азербайджана, а также в разработке программ по оптимизации и восстановлению генерирующих мощностей и энергопередающих систем», - отмечается в информации.
По данным Минэнерго, для расширения использования в стране возобновляемых источников энергии азербайджанская сторона выразила заинтересованность к сотрудничеству с Германией с компанией «SiemensGamesa».
Н.Аббасова
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