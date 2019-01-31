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СНГ 31.01.2019 20:02

Венесуэла не хранила в России свой золотой запас - Набиуллина

Венесуэла не хранила в России свой золотой запас, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Это не соответствует действительности", - сказала председатель Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее "Новая газета" сообщила со ссылкой на источники, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ РФ находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. В разгар политического кризиса в Каракасе это золото транзитом через ОАЭ, где оно было обменено на доллары, было доставлено в Венесуэлу, написала газета.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ЗОЛОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]