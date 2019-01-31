Венесуэла не хранила в России свой золотой запас - Набиуллина

Венесуэла не хранила в России свой золотой запас, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Это не соответствует действительности", - сказала председатель Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее "Новая газета" сообщила со ссылкой на источники, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ РФ находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. В разгар политического кризиса в Каракасе это золото транзитом через ОАЭ, где оно было обменено на доллары, было доставлено в Венесуэлу, написала газета.