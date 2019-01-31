Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9555 RUR   0.026 GBR   2.2313 TRY   0.3255

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.23 0.92 Brent 61.65 0.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2019 21:01

Трамп заявил о невозможности достижения финального торгового соглашения с Китаем без встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон и Пекин не смогут окончательно урегулировать торговые разногласия до того момента, пока он не проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Никакого окончательного соглашения не будет, пока мой друг председатель Си и я в ближайшем будущем не встретимся, чтобы провести переговоры и прийти к согласию в отношении наиболее долговременных и сложных пунктов (повестки дня - ИФ), - написал президент на своей странице в Twitter.

При этом она напомнил, что в данный момент в Вашингтоне находятся высокопоставленные представители Китая для обсуждения торговой проблематики.

"Встречи проходят хорошо, с хорошими намерениями и настроем с обеих сторон", - отметил Д.Трамп.

"Представители Китая и я стараемся выработать всеобъемлющую сделку, не оставив ничего нерешенным", - также заявил он.

Д.Трамп добавил, что 1 марта пошлины на китайские товары вырастут на 25% и к этому моменту нужно уладить дела с Китаем.

Во вторник сообщалось, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающий за переговоры с США по вопросам о торговых разногласиях, во главе делегации прибыл в Вашингтон. В состав делегации также входят председатель Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ган, руководители ряда китайских ведомств.

Со стороны США в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и советник президента по торговле Питер Наварро.

Первый раунд переговоров в начале января прошел в Пекине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Гуманитарный кризис у южной границы США хуже, чем в Афганистане - Трамп Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу Песков отметил "истеричный подход" СМИ США ко всему, что касается Трампа Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу США 5 февраля Почти половина американцев не доверяют Трампу в вопросе о будущем США - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]