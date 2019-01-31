Трамп заявил о невозможности достижения финального торгового соглашения с Китаем без встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон и Пекин не смогут окончательно урегулировать торговые разногласия до того момента, пока он не проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Никакого окончательного соглашения не будет, пока мой друг председатель Си и я в ближайшем будущем не встретимся, чтобы провести переговоры и прийти к согласию в отношении наиболее долговременных и сложных пунктов (повестки дня - ИФ), - написал президент на своей странице в Twitter.
При этом она напомнил, что в данный момент в Вашингтоне находятся высокопоставленные представители Китая для обсуждения торговой проблематики.
"Встречи проходят хорошо, с хорошими намерениями и настроем с обеих сторон", - отметил Д.Трамп.
"Представители Китая и я стараемся выработать всеобъемлющую сделку, не оставив ничего нерешенным", - также заявил он.
Д.Трамп добавил, что 1 марта пошлины на китайские товары вырастут на 25% и к этому моменту нужно уладить дела с Китаем.
Во вторник сообщалось, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающий за переговоры с США по вопросам о торговых разногласиях, во главе делегации прибыл в Вашингтон. В состав делегации также входят председатель Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ган, руководители ряда китайских ведомств.
Со стороны США в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и советник президента по торговле Питер Наварро.
Первый раунд переговоров в начале января прошел в Пекине.
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