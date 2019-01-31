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СНГ 31.01.2019 20:33

Трудовые мигранты за 2018г перечислили в Украину $11 млрд

Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году возросли до $11 млрд, сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд", - сказала она во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

По словам Е.Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время Центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

Как сообщалось, денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили $7,5 млрд, в 2017 году возросли до $9,3 млрд.

В декабре 2018 года пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщила, что на постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов. "В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины", - отметили в пресс-службе министерства.

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Тэги: УКРАИНА, МИГРАНТЫ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]