Трудовые мигранты за 2018г перечислили в Украину $11 млрд

Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году возросли до $11 млрд, сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.
"В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд", - сказала она во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.
По словам Е.Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время Центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.
Как сообщалось, денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили $7,5 млрд, в 2017 году возросли до $9,3 млрд.
В декабре 2018 года пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщила, что на постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов. "В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины", - отметили в пресс-службе министерства.
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