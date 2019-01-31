Сторонники оппозиции попытались нарушить общественный порядок в пригороде Баку – полиция

Правоохранительные органы Азербайджана в четверг пресекли попытку нарушения общественного порядка со стороны ряда оппозиционных партий в пос. Новханы (пригород Баку), сообщает Абшеронское РУП.
«288 представителя оппозиционных партий, в том числе 138 членов Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), 125 – партии «Мусават» и 25 членов Партии Классического Народного фронта Азербайджана, приняли участие 31 января с 11:00 до 14:00 часов в поминках по случаю 135-летия со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Мамеда Эмина Расулзаде», - говорится в сообщении.
Полиция сообщает о попытке представителей руководства ПНФА использовать мероприятие в своих политических целях с нарушением норм общественного порядка.
«Несмотря на сделанное заранее им предупреждение, функционеры ПНФА выступили на поминках с призывами политического характера, не соответствующими сути поминок. Таким образом, они попытались нарушить общественный порядок. Однако сотрудники полиции предотвратили эти попытки», - сообщает Абшеронский РУП.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»