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Внутренняя политика 31.01.2019 17:41

Сторонники оппозиции попытались нарушить общественный порядок в пригороде Баку – полиция

Правоохранительные органы Азербайджана в четверг пресекли попытку нарушения общественного порядка со стороны ряда оппозиционных партий в пос. Новханы (пригород Баку), сообщает Абшеронское РУП.

«288 представителя оппозиционных партий, в том числе 138 членов Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), 125 – партии «Мусават» и 25 членов Партии Классического Народного фронта Азербайджана, приняли участие 31 января с 11:00 до 14:00 часов в поминках по случаю 135-летия со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Мамеда Эмина Расулзаде», - говорится в сообщении.

Полиция сообщает о попытке представителей руководства ПНФА использовать мероприятие в своих политических целях с нарушением норм общественного порядка.

«Несмотря на сделанное заранее им предупреждение, функционеры ПНФА выступили на поминках с призывами политического характера, не соответствующими сути поминок. Таким образом, они попытались нарушить общественный порядок. Однако сотрудники полиции предотвратили эти попытки», - сообщает Абшеронский РУП.

Р.Бабаев

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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, РАСУЛЗАДЕ, ПОЛИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]