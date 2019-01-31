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Дальнее зарубежье 31.01.2019 20:46

Встреча представителей афганского общества по урегулированию в Афганистане пройдет в Москве 5-6 февраля - представитель диаспоры

Широкая встреча представителей Афганистана по урегулированию ситуации в этой стране пройдет в начале февраля 2019 года в Москве, заявил представитель афганской диаспоры в РФ Мохаммад Надир Шах.

"Наступил момент для организации широкого межафганского диалога. С этой целью 5-6 февраля 2019 года в Москве будет проведена широкая встреча влиятельных представителей афганского общества", - сказал он журналистам, отметив, что диаспора выступает в роли организатора встречи.

"На ней планируется организовать свободный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и поиска путей достижения мира", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]