Встреча представителей афганского общества по урегулированию в Афганистане пройдет в Москве 5-6 февраля - представитель диаспоры

Широкая встреча представителей Афганистана по урегулированию ситуации в этой стране пройдет в начале февраля 2019 года в Москве, заявил представитель афганской диаспоры в РФ Мохаммад Надир Шах.

"Наступил момент для организации широкого межафганского диалога. С этой целью 5-6 февраля 2019 года в Москве будет проведена широкая встреча влиятельных представителей афганского общества", - сказал он журналистам, отметив, что диаспора выступает в роли организатора встречи.

"На ней планируется организовать свободный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и поиска путей достижения мира", - добавил он.