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Дальнее зарубежье 31.01.2019 19:48

В Пакистане провели очередное испытание баллистической ракеты "Наср", способной нести ядерный боезаряд

Вооруженные силы Пакистана в четверг провели очередной успешный запуск тактической ракеты "Наср" класса "поверхность-поверхность", которая способна нести ядерный боезаряд, сообщила пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

Испытание было осуществлено в рамках учений командования стратегических сил армии, в ходе которых 24 января был проведен залповый пуск четырех ракет и одиночные пуски 28 и 31 января, говорится в сообщении.

"Второй этап этих учений был направлен на тестирование маневренности ракеты во время полета, в том числе на конечном его участке, и способности преодоления любой имеющейся в настоящее время системы противоракетной обороны в нашем регионе или любой другой системы, находящейся в стадии разработки", - отмечается в сообщении.

Мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета "Наср" имеет радиус действия 70 км. Ракета имеет высокую точность и способна нести как обычный боезаряд, так и ядерную боеголовку весом до 400 кг. Впервые она была испытана в Пакистане в апреле 2011 года.

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Тэги: ПАКИСТАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]