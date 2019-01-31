Вооруженные силы Пакистана в четверг провели очередной успешный запуск тактической ракеты "Наср" класса "поверхность-поверхность", которая способна нести ядерный боезаряд, сообщила пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).
Испытание было осуществлено в рамках учений командования стратегических сил армии, в ходе которых 24 января был проведен залповый пуск четырех ракет и одиночные пуски 28 и 31 января, говорится в сообщении.
"Второй этап этих учений был направлен на тестирование маневренности ракеты во время полета, в том числе на конечном его участке, и способности преодоления любой имеющейся в настоящее время системы противоракетной обороны в нашем регионе или любой другой системы, находящейся в стадии разработки", - отмечается в сообщении.
Мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета "Наср" имеет радиус действия 70 км. Ракета имеет высокую точность и способна нести как обычный боезаряд, так и ядерную боеголовку весом до 400 кг. Впервые она была испытана в Пакистане в апреле 2011 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»