Минздрав получит свыше 11 млн манатов на строительство туберкулезного санатория для детей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительных на завершение строительства нового здания Республиканского туберкулезного санатория для детей и подростков в поселке Бузовна Хазарского района, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, министерству здравоохранения будет выделено 11 млн 468,3 тыс. манатов за счет средств государственного бюджета, предусмотренных на инвестиционные расходы.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить выделение данных средств.

А. Мамедов