Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9555 RUR   0.026 GBR   2.2313 TRY   0.3255

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.23 0.92 Brent 61.65 0.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Здравоохранение 31.01.2019 19:13

Минздрав получит свыше 11 млн манатов на строительство туберкулезного санатория для детей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительных на завершение строительства нового здания Республиканского туберкулезного санатория для детей и подростков в поселке Бузовна Хазарского района, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, министерству здравоохранения будет выделено 11 млн 468,3 тыс. манатов за счет средств государственного бюджета, предусмотренных на инвестиционные расходы.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить выделение данных средств.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНЗДРАВ, СРЕДСТВА


Похожие новости


Путин обсудит со Скворцовой вопросы демографии - Кремль

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]