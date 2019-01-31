Нефть ускорила рост, цена WTI впервые с ноября превысила $55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в четверг, завершая месяц активным ростом. Тем временем стоимость североамериканской марки WTI впервые с 21 ноября превысила $55 за баррель, а ее январский подъем может стать рекордным в истории.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 МСК увеличилась на 55 центов (0,89%), до $62,2 за баррель. Более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на $0,66 (1,07%), до $62,2 за баррель.
Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысился на $0,99 (1,83%) - до $55,22 за баррель.
Котировки WTI взлетели c начала января почти на 22%, подъем может стать рекордным для этого месяца за всю историю наблюдений. Brent с начала месяца подорожала почти на 16%.
Нефтяной рынок отреагировал ростом на опасения сокращения поставок топлива из Венесуэлы после введения Вашингтоном санкций против государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Падение экспорта может превысить 500 тыс. баррелей в сутки, полагают некоторые эксперты.
"Кризис в Венесуэле находится в центре внимания рынка уже почти неделю, и по сути эмбарго на экспорт нефти, наложенное Штатами, не могло оказать иного влияния на цены", - отметил аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.
Поддержку нефтяному рынку в четверг также оказывает снижение курса доллара на сигналах смягчения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Слабый доллар является благоприятным фактором для сырьевых рынков в целом и рынка нефти в частности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»